Iz rane so mu gledala čreva

Konflikti v zavetišču so pogostejši, kadar kdo od njih uživa alkohol. FOTO: Špela Ankele

, ki je sostanovalca28. decembra lani v kranjskem zavetišču za brezdomce na Sejmišču napadel z nožem, so spoznali za krivega poskusa uboja in ga obsodili na sedem let zapora. Na pravnomočnost sodbe bo moral počakati v priporu.»Kranjski kriminalisti so obravnavali spor med dvema osebama in povzročitev telesnih poškodb pri eni od njiju. Moški je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo,« so 28. decembra lani sporočili s kranjske policijske uprave.Kot se je izkazalo, je v zavetišču za brezdomce Maršič v skupni kuhinji jedel klobaso, ko je vstopil Trivunović. Zapletla sta se v prepir, ki naj bi ga začel Trivunović. Ta je pograbil nož, ki ga je Maršič uporabljal pri rezanju klobase, in sostanovalca dvakrat zabodel.Sodišče je sledilo tožilstvu, ki je prepričano, da je Trivunović sostanovalcu želel vzeti življenje. »Najprej mu je zagrozil, da ga bo zaklal, grožnjo pa je uresničil s tem, da ga je dvakrat zbodel v predel trebuha, ki je vitalni del telesa. En vbod je prebodel trebušno steno in povzročil notranje poškodbe. Ta vreznina je bila dolga kar 15 centimetrov, tanko črevo je bilo trikrat prebodeno,« je po poročanju Dnevnika opisovala tožilka in opozorila, da je moral obdolženi uporabiti kar precejšnjo silo, da je s tako majhnim nožem povzročil takšne poškodbe, zaradi katerih je bilo življenje oškodovanca v nevarnosti.Nasprotno je obramba trdila, da je bil Trivunović v resnici žrtev napada Maršiča, ki da ga je poškodoval v silobranu. »Niti v sanjah ne bi pomislil, da bi komu namerno naredil kaj takega,« pravi Trivunović, ki dogodek obžaluje.Zaposlena v zavetišču, katere izmena se je začela tik po dogodku, zanj ob prihodu v službo sploh ni vedela. Ko je prišla, sta pred zavetiščem sedela obdolženi in še en stanovalec. Vprašala je, ali je vse v redu, in se pošalila, ali so bili stanovalci pridni, ko so bili sami. »Savo je mirno sedel, nič ni rekel. Ko sem želela noter, pa mi je povedal, da mu je Maršič težil, da je prišlo do konflikta in da je v kuhinji kri. Molel mi je nož, ki ga je vzel iz žepa, češ naj ga vzamem, in rekel, da je Maršič poklical policijo,« je po poročanju časnika na sodišču opisovala priča.Kot je dodala, Maršiča ni bilo, sploh pa ni dobila vtisa, da je stvar tako resna, »ker pri nas pogosto pride do konflikta, zaradi česar pridejo policisti«. Ko je Maršič prišel iz svoje sobe in rekel, da ga je obdolženec zabodel, je dvignil majico in takrat so se vsi trije, policista in priča, zgrozili, saj so mu iz rane gledala čreva. »Takrat sem se začela zavedati, da je zadeva resna. Potem je stekla akcija, policista sta poklicala reševalce … A kaj se je v kuhinji dogajalo, dejansko ni videl nihče,« je opisala. Tudi drugi stanovalci niso videli nič odločilnega.Priča je še poudarila, da so bili konflikti med stanovalci pogostejši takrat, kadar je kdo od njih užival alkohol, kar ni bilo redko. Trivunovićevo vzkipljivost in težave z izražanjem agresivnosti sta potrdila tudi sodna izvedenca psihiatrične oziroma kliničnopsihološke stroke, ki sta opozorila, da alkohol, pod vplivom katerega je bil takrat, razmere le še poslabša.