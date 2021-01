Iz Ljubljanice potegnili truplo

Bralec nas je obvestil, da je na Zmajskem mostu v Ljubljani, le streljaj od tržnice in pravne fakultete, veliko policistov in reševalno vozilo. Nihče mu ni hotel povedati, kaj se dogaja, zato smo se obrnili na Tomaža Tomaževica, predstavnik za odnose z javnostjo pri PU Ljubljana.



Tomaževic je pojasnil, da je bila policija obveščena, da so v Ljubljanici opazili moško truplo. Po prihodu na prizorišče so lahko potrdili, da gre za smrt. Po prvih podatkih ne gre za sum kaznivega dejanja ali nesreče. Policija okoliščine še preiskuje, prav tako še ni dokončana identifikacija trupla.