Iz hiše ukradli več zlatnine, predstavili so se kot delavci telekomunikacijskega podjetja

Na območju Mozirja so policisti PU Celje obravnavali drzno tatvino. Neznanec se je lastnikom stanovanjske hiše predstavil kot delavec enega od telekomunikacijskih podjetij in pod pretvezo, da mora namestiti nov televizijski vmesnik, zamotil lastnika.

Med tem sta sostorilca vstopila v zgornje nadstropje hiše in ukradla več zlatnine. Vse občane zato znova opozarjajo naj v hiše in stanovanja ne spuščajo neznancev, ki prihajajo do njih pod raznimi pretvezami.

Nekateri od njih se občanom tudi identificirajo z lažnimi službenimi karticami. Tako je bilo tudi v tem primeru.