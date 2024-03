Iz gorečega stanovanja rešila žensko s hudimi opeklinami, pes je poginil

Nekaj čez polnoč so bili izolski policisti obveščeni, da je v Izoli zagorelo v stanovanju. Na kraj dogodka sta prišla policista, se prebila skozi ogenj in dim ter iz mansardnega stanovanja rešila žensko. Gospa je ležala pri vhodnih vratih, vrata so bila odprta, navaja poročilo PU Koper.

Policista sta 67-letnico pokrila z alufolijo in jo predala v zdravniško oskrbo. Iz SB Izola so jo odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Domačinka je bila v dogodku huje poškodovana, njen pes pa je poginil.

Policija vzrok požara še ugotavlja in preverja sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.