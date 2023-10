Iz bolnišnice zaradi hudo poškodovanega 15-letnika poklicali policiste

Policisti PP Šentjernej so bili obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo hudo poškodovanega 15-letnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kros motorjem. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v petek, 6. oktobra, na lokalni cesti med Orešjem in Osrečjem.

Policisti poročajo, da je 15-letni voznik kros motorja po prvih ugotovitvah zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in trčil v tovorno vozilo. Policisti okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno sodišče.