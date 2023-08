Italijan v Sloveniji pozabil, kje je parkiral in zaprosil za pomoč policijo

Policijska uprava Koper je sporočila, da se je v soboto ob 9. 59 uri na policijski postaji zglasil državljan Italije in povedal, da ne najde svojega osebnega avtomobila Opel Mokka, bele barve, registrskih številk FP083KM.

V petek zjutraj se je pripeljal iz Italije in okoli 11.00 ure parkiral avto pri neki avtobusni postaji. Zatem je vzel kolo in se ves dan vozil po slovenski obali (vmes je tudi prespal v naravi), sedaj pa je pozabil, kje je parkiral. Če je kdo opazil takšno vozilo, policisti prosijo, da to sporočite na 113.