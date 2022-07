Iskane kriminalce našli v Sloveniji

Kriminalisti so prijeli več iskanih oseb, osumljenih različnih kaznivih dejanj, med drugim tudi organiziranja in vodenja hudodelske združbe, so sporočili z generalne policijske uprave.

Slovenska policija je 17. junija na območju kranjske policijske uprave izsledila in prijela slovenskega državljana, za katerim so italijanski varnostni organi razpisali evropski nalog za prijetje in predajo zaradi obsodbe v Italiji na 20-letno zaporno kazen zaradi preprodaje prepovedanih drog. V sredo, 29. junija, so prijetega predali pristojnim italijanskim organom.

Slovenski kriminalisti so izsledili več ljudi, ki so jih zaradi kriminalnih dejanj iskali v tujini. FOTO: Arhiv

Tega dne so kriminalisti na območju novogoriške policijske uprave izsledili in prijeli državljana Italije, za katerim so italijanski varnostni organi razpisali evropski nalog za prijetje in predajo zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. »Zoper njega je dežurni preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici odredil pripor, postopek predaje italijanskim varnostnim organom pa je v teku,« je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Prijeli so tudi osumljenega organiziranja in vodenja hudodelske združbe.

V sodelovanju s specialno enoto so kriminalisti zadnji dan junija izsledili in prijeli še tretjega iskanega kriminalca, gre za državljana Črne gore, za katerim so črnogorski varnostni organi razpisali mednarodno tiralico zaradi organiziranja in vodenja hudodelske združbe. Priveden je bil k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani; ta je zoper njega odredil pripor, stekel pa je tudi postopek predaje varnostnim organom Črne gore, še dodajajo na policiji.