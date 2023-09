Huje poškodovani kolesarki odpeljani v bolnišnico

Na območju PU Maribor sta se v torek zgodili dve prometni nesreči III. kategorije.

V okolici Kidričevega je zjutraj med vožnjo po tleh padla 73-letna kolesarka. Odpeljana je bila v bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da se je huje poškodovala.

Policisti PPP Maribor pa obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije, o kateri so bili obveščeni v torek popoldne. Na Pobrežju v Mariboru sta trčila 58-letni voznik osebnega avtomobila in 44-letna kolesarka, tudi ona je bila odpeljana v bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je huje poškodovala. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.