Hude poškodbe: 36-letnika s Celjskega na Jalovcu odnesel snežni plaz

V nedeljo ob 11.44 je bila policija obveščena, da je na južnem območju Jalovca, ki je 2645 metrov visoka gora v zahodnih Julijskih Alpah in je šesti najvišji vrh v Sloveniji, plaz zasul turnega smučarja.

Policija je ugotovila, da so se štirje moški (stari 36, 24, 49 in 53 let) nekaj minut po 5. uri odpravili iz doline Tamar na vzpon na Jalovec po zimski poti (s seboj so imeli tudi opremo za turno smučanje). Turne smuči so odložili že pred vzponom na vrh Jalovca, kamor so prišli okoli 10. ure (med samim vzponom je bila snežna podlaga zmrznjena).

Kasneje so se z vrha gore spustili po varnejši letni poti, nato pa naj bi odsmučali v dolino Tamar. Ko so okoli 11.30 prišli na južno pobočje Jalovca (s smeri Ozebnika), je 36-letni turni smučar hodil nekaj metrov pred drugimi v skupini in prečil pobočje mimo stene prek prelomnice. »V tistem trenutku se je nad njim nenadoma odlomila snežna kloža (širine desetih metrov) in ga odnesla s seboj čez previs približno 500 metrov nižje v Loški žleb,« pišejo v poročilu PU Nova Gorica.

Drugi v skupini so takoj obvestili pristojno službo za zaščito in reševanje. Na pomoč so prihiteli gorski reševalci GRS Bovec in Kranjska Gora in huje poškodovanega 36-letnega turnega smučarja (z območja PU Celje) po oskrbi z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.