Huda prometna nesreča v Javniku: razlile so se tekočine, uporabili so helikopter (FOTO)

Po poročanju Prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi se je danes ob 12.01 v Javniku (občina Podvelka) zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili osebno in tovorno vozilo. Posredovali so policisti, Slovenska vojska, reševalci in prostovoljni gasilci. Zaradi trka je bila ena oseba pripeljana v UKC Maribor.

»Gasilci PGD Radlje ob Dravi smo zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno poškodovano osebo, nevtralizirali razlite motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem in policiji. Reševalci NMP so poškodovano osebo na kraju dogodka oskrbeli ter jo prepeljali do helikopterja SV, od koder je bila pripeljana v UKC Maribor. Gasilci PGD Brezno so zavarovali kraj pristanka helikopterja,« so zapisali na facebook strani Pgd Radlje.

Kot je videi na posnetku, ki so ga tudi objavili, je bilo osebno vozilo zelo uničeno.