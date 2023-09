Huda nesreča vzela tri življenja (FOTO)

Huda prometna nesreča, ki se je zgodila včeraj popoldne na južni ljubljanski obvoznici, je terjala tri življenja. V njej so bila udeležena tri osebna vozila, od tega eno s počitniško prikolico, in dve tovorni. Po trčenju je vozila zajel ogenj. Udeležena naj bi bila vozila s slovenskimi in tujimi registrskimi tablicami. Zgodila se je okoli 15.30 na južni ljubljanski obvoznici v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra. Z ljubljanske policijske uprave so najprej sporočili, da je udeleženih več vozil, tudi tovornih. V trčenju so vozila tudi zagorela. Na terenu je bilo več gasilskih vozil, gasilci so ...