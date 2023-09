Huda nesreča: ukleščenega voznika rešili gasilci, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

V torek ob 14.51 se je pri naselju Kožljek, občina Cerknica, v gozdu prevrnilo tovorno vozilo, v katerem je ostal ukleščen voznik. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili poškodovanca iz vozila, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi. Reševalci NMP Cerknica so poškodovanca oskrbeli in predali dežurni ekipi GRS iz Brnika, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.