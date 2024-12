Huda nesreča sredi Ljubljane: potnica vstopila v avtobus, ta je speljal

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1709 klicev, od tega 518 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 123 nanašalo na kriminaliteto, 162 na javni red in mir ter 190 na prometno varnost. Obravnavali so 57 prometnih nesreč z materialno škodo, 13 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Dvema večkratnima kršiteljema cestno prometnih predpisov so zasegli vozili.

V soboto, okoli 14. ure so bili obveščeni o prometni nesreči na Slovenski cesti v Ljubljani, kjer je potnica vstopila v avtobus, nato pa je ta speljal, zato je potnica padla in se huje poškodovala. Po doslej znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Policisti vsa obvestila še zbirajo in preverjajo vse okoliščine, o katerih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Naletno trčenje treh osebnih vozil

S PU Ljubljana še sporočajo, da so v petek, okoli 6.30 bili obveščeni o naletnem trčenju treh osebnih vozil na Sketovi ulici v Ljubljani. Nesrečo povzročil voznik, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in zato trčil v vozili pred seboj. V nesreči sta se dva voznika lažje poškodovala. Zoper povzročitelja sledi prekrškovni postopek.