Hud požar v Bizoviku, stanovanja neprimerna za bivanje (FOTO)

Danes okoli 17. ure je zagorelo v stanovanju v večstanovanjski stavbi v Bizoviku v Ljubljani. Gasilci so požar omejili, pogasili in oskrbeli dve ponesrečeni osebi. Stanovanja so zaradi obsežnosti požara neprimerna za bivanje. To je na facebooku objavila Gasilska brigada Ljubljana.

Stanovanja neprimerna za bivanje

Ljubljanski poklicni gasilci so se na kraj požara odpravili s petimi vozili in 15 gasilci. Požar, ki je bil ob njihovem prihodu že razvit, so skupaj z gasilci PGD Bizovik in PGD Sostro omejili in pogasili, dve ponesrečeni osebi so oskrbeli. Delo pri gašenju jim je oteževala sončna elektrarna, nameščena na strehi objekta.







Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana je prizadetim stanovalcem že zagotovil začasno nastanitev.



Ker aktivnosti na požarišču intenzivno potekajo, bo še nekaj časa zaprta Bizoviška cesta od križišča Bizoviška cesta-Pot v dolino do križišča Bizoviška cesta-Periška cesta.

