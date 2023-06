Hrvat je prek meje švercal Turke

V okolici Brežic so policisti v torek okoli 13. ure ustavili osebni avtomobil škoda octavia s hrvaškimi registrskimi tablicami. »Med postopkom so ugotovili, da 47-letni državljan Hrvaške v vozilu prevaža pet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo. Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto, in dodala, da policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.

Policisti so sicer na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 29 državljanov Rusije, 24 državljanov Bangladeša, 18 državljanov Pakistana, deset državljanov Šrilanke, osem državljanov Maroka, pet državljanov Nepala, pet državljanov Iraka, štiri državljane Kube, tri državljane Azerbejdžana, tri državljane Indije, dva državljana Afganistana, dva državljana Alžirije, dva državljana Tunizije, državljana Turčije in državljana Sirije. Vsi so mejo prečkali nezakonito, postopki z njimi še potekajo.