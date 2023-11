Hotel je nazaj svojo ukradeno denarnico in jih skoraj fasal s palico

Policisti so bili v ponedeljek dopoldan obveščeni, da je do sedaj neznani osumljenec na območju Most iz dostavnega vozila odtujil denarnico, medtem ko je uslužbenec dostavljal pakete. Uslužbenec ga je zalotil, a mu je storilec s palico v roki zagrozil s pretepom, nato pa pobegnil peš.

V dogodku ni bil niče poškodovan.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.