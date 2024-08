Žarka Gorenjca bo umor njegove žene Jasne, zaradi katerega v zaporu že prestaja pravnomočnih 21 let zapora, še dolgo preganjal. A vprašanje, ali zaradi slabe vesti. Samo spomnimo, kako je še novembra lani trem ljubljanskim višjim sodnicam zatrjeval, da je bil v tej dolgoletni zvezi dejansko on žrtev oziroma da je bila Jasna maščevalna in manipulativna, ker da je na tak način želela izsiliti, da bi po ločitvi nad dveletno hčerko dobila popolno skrbništvo. Soočiti se bo moral tudi s finančnimi posledicami grozljivega dejanja s 5. marca 2021, ko je v hiši v Dolah pri Polici ženo Jasno zadavil s ...