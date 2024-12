Grozljivka v Mariboru: na parkirišču zagorel avto, v katerem sta bila mlada moški in ženska

Mariborski policisti so bili v ponedeljek okoli 18.30 obveščeni o požaru na parkiranem osebnem avtomobilu na območju Pobrežja v Mariboru, poroča tamkajšnja policijska uprava.

Z opravljenim ogledom in z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da sta v vozilu bila 22-letni moški in 22-letna ženska, ki sta utrpela telesne poškodbe in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Maribor, kjer jima je bila nudena zdravniška oskrba.

Moški hudo poškodovan

Po do sedaj zbranih obvestilih je ženska utrpela lahke telesne poškodbe, med tem, ko je moški hudo telesno poškodovan.

Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljujejo. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da se je v vozilu vnela vnetljiva tekočina. Na vozilu je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5.000 evrov. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.