Grozljivka v Kerinovem Grmu: otroka zajel ogenj, ima hujše opekline

Iz zdravstvene ustanove v Krškem so policiste PU Novo mesto v soboto obvestili, da so oskrbeli otroka, ki so ga zaradi hujših opeklin kasneje odpeljali v bolnišnico v Novo mesto. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila v Kerinovem Grmu.

Zanemarjanje mladoletne osebe?

Po prvih ugotovitvah je skupina otrok za naseljem kurila ogenj in ga najverjetneje polila z vnetljivo snovjo. Ogenj je zajel oblačila otroka, prvo pomoč pa mu je ponudila prebivalka naselja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo, zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.