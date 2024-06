Grozljivka v Cerkljah ob Krki: uporabljali so sekiro, palice in dražilne razpršilce

Nekaj pred osmo zvečer je več policijskih patrulj iz Brežic posredovalo v gostinskem lokalu v Cerkljah ob Krki, kjer naj bi se pretepali. Po prvih zbranih obvestilih je 42-letnik prišel v spor z dvema gostoma.

Uporabljali palice, sekiro in dražilne razpršilce

Po verbalnem sporu je lokal zapustil, se je čez nekaj časa vrnil z več osebami, očitno z namenom obračuna, saj so uporabljali palice, sekiro in dražilne razpršilce (solzivec). Enega 33-letnika so poškodovali po glavi in pošpricali s solzivcem, drugi 33-letnik pa je potreboval zdravniško pomoč zaradi solzivca. Oba so oskrbeli na urgenci. V razgrajanju so poškodovali tudi inventar lokala. 42-letnika bodo kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj ogrožanja varnosti, poškodovanja tuje stvari in groženj. Preiskava še poteka.