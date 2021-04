Grozljivka sredi Kopra: stroj se je prevrnil in padel na delavca

Okoli 9. ure se je v Šmarjah v občini Koper pri stadionu prevrnil delovni stroj in poškodoval delavca, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci JZ GB Koper in Prehospitalna enota Obala ter motorist reševalec. Poškodovanca so že pred prihodom reševalcev tamkajšnji delavci namestili v manjši tovornjak in skušali prepeljati v bolnišnico v Izolo. Po 50 metrih pa so naleteli na reševalca motorista in gasilce.



Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe. Gasilci so tudi nevtralizirali razlite tekočine, odklopili akumulator in urejali promet.

