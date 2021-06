Grozljivka na slovenski plaži: mlad Koprčan končal v krvi

V soboto zvečer so med San Simonom in Belvederjem na plaži 21-letnega Koprčana pretepli trije moški. Policisti bodo kazensko ovadili 17-letnika in 19-letnika iz Izole ter 21-letnika iz Kopra.Napadeni Koprčan je zaradi bolečin v ponedeljek poiskal zdravniško pomoč. Ugotovljeno je bilo, da ima zlomljen nos in udarnine po glavi. Pretepači bodo kazensko ovadeni zaradi nasilništva, so sporočili iz koprske policijske uprave.