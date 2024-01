Grozil je partnerici, policija v akcijo

Koprski policisti so obravnavali nasilje v družini. V poročilu PU Koper pišejo, da je 71-letni moški grozil partnerici in nad njo že dalj časa izvajal psihično nasilje.

»Nedostojno se je vedel tudi do prisotnih na kraju, nato pa grozil s samomorom. Storilec je bil v nadaljevanju zaradi psihičnih težav hospitaliziran, za kršitev javnega reda in miru mu bo izdan plačilni nalog, za kaznivo dejanje nasilje v družini, pa bo zanj podana kazenska ovadba,« so sporočili iz PU Koper.