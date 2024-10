Groza! Ste slišali, kaj ji je naredil v centru Ljubljane?

Iz PU Ljubljana poročajo o drzni tatvini na območju centra Ljubljane. Po prvih ugotovitvah naj bi oškodovanka in storilec bila v družbi na dvorišču, medtem pa ji je storilec iz žepa in torbice odtujil mobilni telefon in denarnico, nato pa s kraja odšel. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Prijeti osumljenki drznih tatvin

V soboto popoldan so policisti v centru Ljubljane prijeli državljanki Hrvaške in BiH, ki sta pred tem pristopili do turistke, odprle zadrgo nahrbtnika, ki ga je nosila in ji iz njega odtujili dokumente in gotovino. Policisti so obema odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.