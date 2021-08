Groza pri Murski Soboti: moški (50) utonil v gramoznici

Pozno popoldne je v gramoznici v Krogu v občini Murska Sobota utonil moški. 50-letnik je šel plavat, našli pa so ga šele s pomočjo Podvodne reševalne službe Murska Sobota. Na kraju dogodka je smrt potrdila zdravnica in odredila sanitarno obdukcijo.



Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, so bili policisti o tem, da v Krogu ne najdejo moškega, ki je skočil v vodo, obveščeni ob 17.50. Ugotovili so, da je 50-letnik odšel plavat, med vračanjem proti brežini pa je nenadoma začel toniti.

