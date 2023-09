Groza, kaj sta moška storila 86-letni upokojenki: Eden je močnejše postave, temnejše polti

V soboto je v okolici Portoroža neznani moški na dvorišču stanovanjske hiše pristopil do 86-letne ženske in se ji predstavil z neznanim dokumentom in jo pozval, da pokaže, kje ima električno omarico z namenom zamenjave kablov, kar je tudi storila.

V tem času je drugi neznani storilec iz hiše ukradel več kosov zlatnine. Moška sta se pripeljala z osebnim avtomobilom sive barve karavan izvedbe GO reg. območja. Eden od storilcev je bil star okoli 35 let, visok od 175 cm do 180 cm, močnejše postave, okroglega obraza, črnih kratkih las, temnejše polti, govoril je slovensko z goriškim naglasom.

Policijska uprava Koper prosi vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o osebah, da pokličejo na telefonsko številko PP Piran (05) 617-16-00, interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.