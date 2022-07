Groza, kaj je storil staršema! Po dejanju je odšel

Kranjski policisti so konec tedna obravnavali prijavo nasilja v družini. Osumljenec je moški, ki je starša s silo tudi lažje poškodoval.

Po dejanju je s kraja odšel. Policisti so ga izsledili in pridržali, po zbranih obvestilih pa privedli na pristojno sodišče, kjer so mu odredili pripor, poroča PU Kranj.