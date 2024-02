Groza, kaj je na pustno nedeljo počel ženi, otroku in živalim

Izolski policisti so v nedeljo obravnavali moškega, ki je grozil ženi, pred tem je bil večkrat nasilen do nje in do otroka. Znesel se je tudi nad živalmi. Sledi kazenska ovadba zanj za nasilje v družini in mučenje živali. Izrečena mu je bila tudi prepoved približevanja.

Kot še sporočajo s PU Koper, so tudi dan prej obravnavali nasilje v družini. Nasilnemu moškemu so izrekli ukrep prepoved približevanja, sledi kazenska ovadba.