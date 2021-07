Štiri zgradbe z osmimi stanovanjskimi enotami so zrasle pred štirimi leti na Zgoši pri Begunjah. Investitor gradnje je bilo podjetje Mil-pron, d. o. o., iz Ljubljane. Sosedi Jožica Sodja (spredaj) in Tanja Puhar sta proti podjetju Mil-pron podali dve kazenski ovadbi. FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon »Dve stanovanjski enoti sta bili že prodani, ko sva se za nakup vsaka svojega stanovanja v istem dvojčku odločili jaz in Tanja Puhar,« pove Jožica Sodja: »Ob sklepanju pogodb za nakup pri podjetju, njegova zakonita zastopnika sta Uroš Ivanović in Danijel Lamovšek, sem zahtevala, da je sam...