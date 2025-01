Gost dim in panika v Postojni! Zagorel električni skiro, gasilci reševali stanovalce z lestvijo (FOTO)

V Postojni je v stanovanjskem bloku na Kolodvorski ulici zagorelo v veži, kjer se je po prvih podatkih vnel električni skiro. Zaradi gostega dima na stopnišču so morali gasilci evakuirati približno 40 prebivalcev, pri čemer so nekatere reševali z gasilsko lestvijo.

Na kraju dogodka so posredovali gasilci, policija in ekipa nujne medicinske pomoči. Požar so gasilci hitro omejili in pogasili, tako da večje materialne škode ni nastalo. Stanovalce, katerih stanovanja so bila močno zadimljena, so začasno namestili v jedilnico bližnjega doma starejših Talita Kum.

»Ko bodo razmere varne, se bodo stanovalci lahko vrnili v svoje domove,« je za RTV pojasnil regijski poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko in Kras, Sandi Curk.

»Ob 20.55 so bili aktivirani gasilci PGD Postojna. Zagorelo je v vhodu večstanovanjske stavbe na Kolodvorski ulici 1 a v Postojni. Evakuirali so 43 oseb. Požar naj bi povzročil električni skiro. Poškodovanih ni. V naslednjih urad bodo okoliščine dopuščale vrnitev stanovalcev v svoje domove. Hvala gasilcem PGD Postojna, vodji intervencije - Roku Muhiču, policiji in ostalim službam,« pa je zapisano na facebook profilu Radia 94.