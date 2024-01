Gorelo v toaletnih prostorih železniške postaje

Radovljiški policisti so bili v petek okoli 20.45 obveščeni o požaru v toaletnih prostorih železniške postaje. Ob prihodu na kraj sta policista opazila, da je začelo goreti v toaletnih prostorih, zato sta takoj pričela gasiti z gasilnim aparatom, ki ga imajo policisti vedno v službenem vozilu. Ogenj sta uspešno pogasila pred prihodom gasilcev na kraj. Gasilci so prostor prezračili.

V policijskem poročilu pišejo, da je v požaru zaradi hitrega odziva občana, ki je opazil dim in takoj obvestil policijo, kratkim reakcijskim časom policistov s prihodom na kraj ter takojšnjim začetkom gašenja, nastala zgolj manjša materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 100 evrov. Policisti so opravili ogled in bodo o dogodku zbirali obvestila v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.