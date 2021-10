Gašper Ahačič pred soplezalcem omahnil v smrt (FOTO)

Pred dvema letoma so se v strokovnih gorniških revijah pojavili prvi članki o povečanju nevarnosti, ki preži na pobočjih Matterhorna. Piramidasti masiv na meji med Švico in Italijo, tam jo imenujejo Monte Cervino, je eden najvišjih in najbolj prepoznavnih vrhov Alp. Odprava, ki ga je osvojila prva leta 1865, je ob sestopu doživela tragedijo. Še danes severna stena Matterhorna spada med šest najtežjih v Evropi in je tudi med najnevarnejšimi. Vsako leto terja smrtni davek med ljubitelji pohodništva, gorništva in alpinizma. V zadnjih petih dnevih sta se na njegovem ostenju pripetili dve tragični...