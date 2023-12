Življenje 81-letnega Franca Šterbana iz Brestanice pri Krškem je vsaj za zdaj zapečateno. Zaradi umora svoje žene Anice Hriberšek Šterban, s katero je živel eno desetletje, je bil obsojen na 15-letno zaporno kazen. Ko smo ga včeraj, ko je zapuščal krško sodnijo, pobarali, ali meni, da bo še prišel na prostost, je brez pomislekov odgovoril: »Kje pa! Februarja bom dopolnil 82 let, pa 15 let zapora … Bom že kako.« Tudi zdravje se mu je v zadnjih mesecih precej poslabšalo. V ravsu s sozaporniki je nesrečno padel in si zlomil kolk, tako da zdaj še težje hodi. Misli pa ima zbrane. Zaradi ponovitve...