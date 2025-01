Sašu Škvorcu je, če nič drugega, pri treh ljubljanskih višjih sodnikih Borisu G. Hrovatu, Tatjani Merčun in Špeli Koleta uspelo priboriti si vsaj oprostitev plačila stroškov kazenskega postopka. Glede na to, da je brez premoženja, za zastopanje in pravno svetovanje pa mu je bila v kazenskem postopku odobrena brezplačna pravna pomoč, je prvostopenjsko sodišče, tako višji sodniki, nepravilno odločilo, da jih mora povrniti. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da bi moralo sodišče prve stopnje obtožencu odvzeti še več premoženjske koristi. V ostalem so njegove pritožbe zavrnili, kar pomeni, da je okto...