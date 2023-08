Ena v celoti uničena, druga malo ožgana

Danes ob 0.18 je v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorela bivalna baraka velikosti 5 x 8 metrov, z nje pa se je ogenj razširil tudi na sosednjo. Gasilci PGD Škocjan, Grmovlje in Dobrava so požar, v katerem je ena baraka v celoti uničena, druga pa malo ožgana, omejili in pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.