Z izrekom kazenske sankcije je sodnica posameznica Okrožnega sodišča Maribor Ksenija Hrastnik včeraj končala postopek zoper 21-letnega Lazarja Terentića iz Maribora za uboj njegove 27-letne partnerice Emilije Mahmutović maja lani v središču Maribora. Spomnimo, obtoženi, takrat star 20 let, je vzel življenje 27-letni državljanki Srbije. Potem ko je bil do nje nasilen, jo je davil, dokler ni prenehala dihati. Lazar Terentić, ki je na predobravnavnem naroku septembra lani zanikal krivdo, je avgusta le priznal, dejal pa naj bi tudi, da ga je prva napadla Emilija in mu grozila z noži. O domnevnem ...