Eksplodirala jeklenka, potem zagorelo: okna zmetala na ulico, vse zajel gost črn dim (FOTO)

V Premrlovi ulici v Izoli je v soboto nekaj minut pred osmo zjutraj odjeknila eksplozija. V stanovanju sta bili dve plinski jeklenki, ena je eksplodirala, potem pa je v večstanovanjskem objektu še zagorelo. Stanovanje, v katerem je eksplodiralo, je popolnoma uničeno, sosednje pa je poškodovano.

Eksplozija je okna razbila in zmetala na ulico, slednjo je zajel gost črn dim. V času požara je bil v stanovanju zakonski par. Starejši moški se je nadihal dima, njegova žena pa je po rokah utrpela manjše opekline, zato so ju reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Po podatkih policistov koprske policijske uprave nista bila v hujši nevarnosti, po neuradnih informacijah so ju odpustili istega dne.

Požar je bil posledica nepazljivo zamenjane plinske jeklenke.

100 kvadratnih metrov je zajel ogenj.

Zakonca sta se rešila sama

Požar, ki je bil ob prihodu gasilcev že povsem razvit, so pogasili izolski prostovoljni gasilci in njihovi poklicni kolegi iz Kopra. Izolski gasilci so sporočili, da je bil požar posledica nepazljivo zamenjane plinske jeklenke. Gasilci GB Koper so nam povedali, da jih je občanka prek RECO obvestila, da gori hiša in da je v njej nekaj eksplodiralo. »Izvozili smo s celotno izmeno in aktivirali našo izpostavo v Luciji. Ob prihodu na kraj dogodka je bilo ugotovljeno, da je požar polno razvit v prvem nadstropju in mansardi, zgorelo je 100 kvadratov. Prva ekipa je s tlačno linijo in tremi gasilci začela gasiti ogenj. Druga ekipa je preiskovala, saj je obstajal sum pogrešanih oseb.« Izkazalo se je, da sta zakonca iz stanovanja že prej prišla sama.

Na kraju dogodka je bilo deset koprskih gasilcev s štirimi vozili in sedem izolskih z dvema voziloma. Tam so bili v soboto tudi dežurni delavci Elektra Primorske, Rižanskega vodovoda Koper in pripadniki Civilne zaščite občine Izola.