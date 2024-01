Dva objekta zajel ogenj, avto zgorel

Danes ob 0.34 sta v naselju Golobinjek, občina Mirna Peč, gorela bivalna vikenda in osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Globodol, Jablan in Hmeljčič.

V požaru, ki je zajel dva objekta, je bilo poškodovano ostrešje enega in zunanja stena drugega vikenda.

Osebno vozilo je uničeno.

Gasilci PGD Mirna Peč so do jutra ostali na gasilski straži, poroča uprava za zaščito in reševanje.