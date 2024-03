Državljan BiH (25) si bo žal zapomnil noč v Portorožu

V nedeljo popoldan so policisti prijeli prijavo roparske tatvine. 25-letni državljan BiH je prijavil, da so ponoči v Portorožu prišli za njim trije moški. Eden ga je od zadaj brcnil in nato udaril v obraz, zatem so mu vzeli mobilni telefon (vreden 1500 evrov) ter denarnico z dokumenti in gotovino. Zadeva se še preiskuje, sporočajo s PU Koper.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 158 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 408 klicev. Obravnavali so 41 prometnih nesreč z materialno škodo, 2 z lažjimi poškodbami in 2 s hujšimi poškodbami, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 7 vlomov in 7 tatvin ter 1 roparsko tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 17 primerih.