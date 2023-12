Domen umrl na sankanju, sinček hudo poškodovan

Širjave Pohorja so pobeljene, zima tam v hribih huje grize ljudi, ki živijo posejani po prostranstvih gozda in narave. V včerajšnjem dopoldnevu so ljudje prihajali in odhajali od velike domačije Breznikovih v Hudem Kotu; bližnji so prišli izreč sožalje po hudi družinski nesreči, ki je v nedeljskem popoldnevu usodno udarila med športnimi aktivnostmi, točneje med vožnjo z električnimi sanmi.

Najprej zatulilo, nato počilo

»Najprej je nekaj zatulilo, uuum, potem sem slišal, kako je počilo,« nam je povedal eden izmed bližje živečih krajanov Hudega Kota. Ker pa je vas posejana vzdolž več cest, marsikdo še dan zatem ni natančno vedel, kje se je zgodila huda družinska nesreča. Podrobnosti o dogodku je posredovala policija: »37-letni moški je v okolici sorodnikove stanovanjske hiše vozil lastne motorne sani,« je zapisala Milena Trbulin s pristojne celjske policijske uprave.

Zaradi pospeška naj bi motorne sani dvignilo v zrak. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Motorne sani je na očetovi domačiji upravljal 37-letni Domen Breznik. Z njim je bil na saneh otrok, so dodali policisti: po naših informacijah gre za predšolskega dečka. Stvari so naenkrat šle po zlu: »Med vožnjo je najverjetneje zaradi nekontroliranega pospeška motorne sani dvignilo v zrak in poletele so dobrih deset metrov ter trčile v drevo,« opisuje Trbulinova.

Najprej je o hudi nesreči, ki se je zgodila nekaj minut pred 17. uro, poročala Uprava RS za zaščito in reševanje. Sprva so zapisali, da je ena oseba umrla, druga pa utrpela težje telesne poškodbe. Prvi so na prizorišče prišli gasilci PGD Radlje, zavarovali so kraj dogodka ter ponudili pomoč reševalcem in policiji, poškodbe preživelega pa so se izkazale za hujše, kot so sprva mislili; »V trčenju se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, hudo poškodovanega otroka pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.«

Snežna zabava se je v bližini doma sprevrgla v nepojmljivo tragedijo. FOTO: Dejan Javornik

Neskončno te bom pogrešal, dragi prijatelj.

Pri Breznikovih je bila bolečina preveč močna, da bi zmogli govoriti o tragičnem dogodku, ki se je zgodil nedaleč od moderne in lepo urejene hiše z okolico. Domnovi znanci so ga opisali kot »mirnega, v redu, pridnega«. Bil je samostojni podjetnik, registriran za elektro in druge storitve, v svoji dejavnosti naj bi bil precej uspešen. Novica o njegovi smrti je šokirala tiste, ki so ga poznali; na facebooku so se poslavljali od njega: »Neskončno te bom pogrešal, dragi prijatelj,« je zapisal Rudi ob novici o nesrečni smrti, Irena je dejala »Vsi se mi smilijo v dno duše ... Iskreno sožalje svojcem ...«, Nina pa: »Naj počiva v miru. Sinu pa čimprejšnje okrevanje.«

Domačim so prijatelji in znanci prišli izreč sožalje. FOTO: Dejan Javornik

Policija bo o dogodku s poročilom seznanila okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu, sicer pa gre za drugo nesrečo z motornimi sanmi v zadnjih petih letih. Trbulinova dodaja svarilo v času, ko motorne sani brnijo še drugod po Sloveniji: »Vse voznike motornih sani opozarjamo, da jih lahko uporabljajo le na za to dovoljenih in označenih območjih. Pri vožnji pa naj bodo skrajno previdni.«

Policija priporoča skrajno previdnost ter vožnjo le po dovoljenih in označenih območjih. FOTO: Blaž Račič