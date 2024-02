Družinska drama! To je 21-letnik storil lastnemu očetu

Trebanjski policisti so v noči na 27. februar posredovali zaradi nasilja v družini.

»21-letni moški, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kršitev in kaznivih dejanj z elementi nasilja, je napadel očeta in ga poškodoval, z leseno palico razbijal pohištvo v hiši in ga poškodoval, ustrahoval ostale družinske člane, potem pa odšel od doma. Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za njegovo izsleditev in ga kmalu prijeli,« javnosti sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo družinskih članov, so mu izrekli prepoved približevanja. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.