Kot v kriminalki: v Nemčiji ugrabili Slovenca, v Ljubljani jim je zbežal

Ljubljanski policisti so bili v četrtek obveščeni o ugrabitvi, ki naj bi se zgodila na območju Nemčije. Policisti so nam razkrili, da so storilci oškodovanca, gre za državljana Slovenije, pripeljali v Ljubljano, tukaj pa mu je uspelo pobegniti in je obvestil policijo. Policisti poročajo, da je bil moški v dogodku lažje ranjen.

Kriminalistična preiskava trenutno še poteka, o vseh okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Več podrobnosti zaradi interesa preiskave policija za zdaj ne razkriva.