Dramatični posnetki gasilcev: nebogljeno so jo rešili iz vode (VIDEO)

Vsi se dobro zavedamo požrtvovalnosti gasilcev, ki priskočijo na pomoč v stiski - ne le ljudem, tudi živalim. Tako je bilo tudi na sobotno jutro v Tržiču, tamkajšnje prostovoljne gasilce je prebudil pozivnik za reševanje male srnice iz struge Mošenika.Redko pa imamo priložnost od blizu videti, kako poteka reševanje. Tokrat pa je tržiške gasilce spremljala posebna video ekipa in iz zraka posnela reševanje nebogljene živali. Slednjo je devet gasilcev rešilo iz struge in jo vrnilo v naravo.Tržiški gasilci, prav tako pa ekipa video2go.live, so si po objavi na družbenih omrežjih prislužili številne pohvale.