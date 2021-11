Drama zaradi pogoja PCT, ukrepati so morali policisti

Jeseniški policisti so v ponedeljek obravnavali drzno vedenje občana, ki se v poslovnem prostoru ni strinjal s preverjanjem PCT-pogoja. V poročilu so zapisali, da je bil do zaposlenih nesramen in žaljiv. Policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek zaradi nasilnega in drznega vedenja.

Ob tem na PU Kranj dodajajo, da tako obnašanje ne prispeva k ničemur. »Ukrepi veljajo in se izvajajo. Pozivamo k dostojnemu in spoštljivemu vedenju do uslužbencev, ki preverjajo PCT-pogoje, in soljudi nasploh.«