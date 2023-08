Drama v Ukancu: med vožnjo se mu je odtrgalo

V ponedeljek ob 19.01 se je v naselju Ukanc, v občini Bohinj, osebnemu vozilu med vožnjo odtrgalo kolo. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so vozilo z dvigalom prestavili na bližnje parkirišče, kjer ga bo prevzela avtovleka, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.