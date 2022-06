V Porotoržu se je ulegel na pokrov motorja

V nedeljo ob 22.40 so policisti posredovali v Portorožu na ulici Obala. 30-letnik iz Sežane je namreč legel na pokrov osebnega avtomobila, s katerim se je v nasprotni smeri njegove hoje pripeljala 50-letna domačinka.

»Kršitelja je poskušal umiriti 37-letnik iz Pirana, ki je prišel mimo, nakar je kršitelj pričel kričati še nanj in se postavil v borbeni položaj. Ob prihodu policistov ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega so uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje, izdan pa mu je bil plačilni nalog,« poroča PU Koper.