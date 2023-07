Drama v okolici Kopra: 35-letnik grozil, da bo razstrelil hišo, v kateri je bilo več ljudi

V sredo dopoldan je koprske policiste poklicala občanka in prijavila glasno prepiranje in razbijanje v vasi v okolici Kopra. Zatem so policisti prejeli še dodatno obvestilo, da je 35-letnik vzel plinsko jeklenko in se zaprl v hišo. Na kraj je prišlo več policistov, ki so bili priča grožnjam 35-letnika, da bo s plinom razstrelil stanovanjsko hišo.

Prerezal je gumijasto cev 10-kilogramske plinske jeklenke, na kateri je odprl ventil in z njo hodil po objektu, v katerem se je nabrala večja količina plina butan. V tem času je bilo v hiši več oseb, z opisanim dejanjem pa je 35-letnik ogrozil njihova življenja.

Policisti so na kraj poklicali pogajalca in Specialno enoto policije.

35-letnik tako grozil s skokom z balkona, kar mu je preprečil družinski član, ki ga je zadržal. Policisti so zatem vstopili v stanovanje in ga prijeli.

V postopku je 35-letni moški nadaljeval z grožnjami in kršitvami javnega reda in miru ter se aktivno upiral, zato so bila uporabljena prisilna sredstva ter odrejeno pridržanje.

Med prevozom z intervencijskim vozilom je poškodoval notranjost vozila ter ob odprtju vrat vozila policistom grozil in jih brcal.

Na kraj je bil poklican dežurni zdravnik, ki je odredil hospitalizacijo. Zdravstveno osebje ga je ob policijski asistenci odpeljalo v bolnišnično oskrbo.

Gasilci Gasilske brigade Koper so zavarovali plinsko jeklenko ter prezračili prostore.

Grozi mu več kazni, prav tako so mu izrekli prepoved približevanja ožjim družinskim članom

Policisti so z zbiranjem obvestil ter ugotovljenimi dejstvi in okoliščinami zaznali utemeljene razloge za sum storitve kaznivih dejanj Povzročitev splošne nevarnosti (po čl. 314/II KZ-1), Grožnja (po čl. 135/II KZ-1) ter Poškodovanje tuje stvari (po čl. 220/I KZ-1). O ugotovitvah sta bila obveščeni okrožna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je za osumljenega odredila strokovni pregled.

Ker je grozil policistom in jih brcal, bo zoper 35-letnega moškega podana še kazenska ovadba za kaznivo dejanje Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi (po III. odstavku 299. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)) in za kaznivo dejanje Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti (po 1. odstavku 299. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)).

Poleg tega so policisti osumljenjenu izrekli tudi ukrep prepoved približevanja ožjim družinskim članom in stanovanjski hiši v okolici Kopra.