Drama na Žalah: policisti so ju ujeli sredi dela

Ponoči so bili policisti obveščeni, da osebi vlamljata v parkomat na območju Žal v Ljubljani. Na kraj dogodka so napotili več patrulj, ki so pri dejanju zalotile osumljenca.

Nepridiprava sta poskušala s kraja dogajanja zbežati, a so ju policisti prejeli.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta pred tem nasilno odprla parkomat in iz njega odtujila kaseti z denarjem. Na parkomatu je nastala večja premoženjska škoda.

Predmete sta med begom odvrgla in so jih policisti v bližini našli.

Osumljencema, starima 40 in 49 let, so odvzeli prostost in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.