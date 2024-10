Drama na recepciji hotela v Portorožu, zaposlena dobila celo pest v obraz

V soboto popoldan, ob 17.13, so na recepciji hotela v Portorožu zadržali žensko, ki je pravkar ukradla torbico.

»Policisti so na kraju dogodka ugotovili identiteto 47-letnega Pirančana in 37-letne Koprčanke. Ker nista upoštevala ukazov, so jima odredili pridržanje. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta zmerjala in žalila zaposlene, zatem pa je ženska hotela turistki ukrasti odloženo torbico, kar pa je opazila ena od zaposlenih. Koprčanka jo je udarila s pestjo v obraz,« so nam sporočili s PU Koper.

Obema kršiteljema je bil izdan plačilni nalog, za Koprčanko pa bo podana tudi kazenska ovadba.