Drama na Ptuju: »Zaboden moški hodil naokoli, krvni madeži na tleh« (FOTO)

V petek zvečer je na Kraigherjevi ulici na Ptuju prišlo do družinskega nasilja, so nam potrdili na PU Maribor.

Po informacijah, ki nam jih je poslala bralka, je okoli18. ure iz stanovanjskega bloka izstopil zaboden moški, ki naj bi krvavel po roki. Kot je zapisala, je moški nekoga poklical po telefonu, kmalu pa je nekdo prišel ponj. Pol ure pozneje naj bi prišli še policisti, ki naj bi vse do 21. ure zbirali informacije.

Na PU Maribor so nam potrdili, da so bili okoli 17. ure policisti obveščeni o primeru družinskega nasilja. Po doslej znanih informacijah se je moški samopoškodoval in tudi sam poiskal zdravniško pomoč. Zdravniki so ga oskrbeli in ga odpustili v domačo oskrbo. V nadaljevanju mu je bila izrečena prepoved približevanja.